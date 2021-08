Na krovu helikopterja tipa Mi-8 je bilo skupaj 16 ljudi, od tega trije člani posadke. Helikopter je bil na poti proti vulkanu Hodutka v bližini mesta Petropavlovsk Kamčatski, ko je strmoglavil v jezero Kuril.

Na kraj nesreče so prihiteli reševalci, ki so našli osem mrtvih in osem živih, stanje dveh pa je resno, je sporočil visoki predstavnik lokalnih oblasti Aleksander Zaboličenko.

Helikopter je po nesreči tudi potonil na dno jezera in je na globini okoli sto metrov.

Vzrok nesreče zaenkrat še ni znan, je pa preiskavo že prevzel ruski preiskovalni odbor, ki velja za nekakšen ruski FBI.

Na Kamčatki, ki je sicer redko poseljena, zaradi lepe in divje pokrajine pa priljubljena med turisti in avanturisti, pogosto prihaja do letalskih nesreč. V začetku julija je v strmoglavljenju manjšega letala umrlo 19 ljudi.