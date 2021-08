Londončani so po 46. evropskem superpokalu v svoje vitrine dodali osmo evropsko lovoriko. Ob tem je londonski klub štirikrat pred tem igral v evropskem superpokalu, leta 1998 je premagal Real Madrid, v letih 2012, 2013 in 2019 pa je izgubil proti Atleticu Madridu, Bayernu in Liverpoolu. Danes pa je premagal rumeno podmornico, ki jo vodi Unai Emery, ta pa je še tretjič izgubil superpokal po 2014 in 2015 s Sevillo.

Chelesea je imel v šesti minuti prvo priložnost, ko je strel Tima Wernerja iz bližine vrhunsko obranil Sergio Asenjo. Londončani so pa v 27. minuti, ko je zadel Hakim Ziyech po podaji Kaija Havertza.

V 35. minuti je Marcos Alonso prišel do strela, Asenjo pa se je izkazal. Njegov kolega v Chelseajevih vratih Edouard Mendy je moral posredovati po strelu Boulayeja Die, na drugi strani je obetavno akcijo zapravil Kurt Zouma s previsokim strelom, že v četrti minuti sodniškega dodatka prvega dela pa je Alberto Moreno zadel prečko londonskih vrat.

V drugem polčasu je v 52. minuti Gerard Moreno po Mendyjevem posredovanju zadel vratnico vrat Chelseaja, ko so ga slednji pustili do neoviranega strela.

Španci so bili v tem delu igre boljši tekmec, pritiskali so proti vratom modrih, v 73. minuti pa so Španci izenačili, ko je Gerard Moreno zadel iz osrčja kazenskega prostora.

Potem ko ni bilo več priložnosti v rednem delu, je sledil podaljšek. V stoti minuti je imel Christian Pulišić priložnost za Chelsea, ampak izid se ni spremenil. Tri minute pozneje so Londončani neuspešno zahtevali najstrožjo kazen, v 108. minuti pa je strel Masona Mounta obranil Asenjo.

Sledile so enajstmetrovke, pri katerih je odločilno zgrešil Raul Albiol, tako da so se novegq naslova veselili Angleži.