Ulična umetnost: Obmorska serija grafitov Banksyja

V preteklih dneh se je v krajih Great Yarmouth, Lowestoft in Gorleston na vzhodni angleški obali pojavilo osem grafitov, ki jih poznavalci pripisujejo najbolj slavnemu med svetovnimi grafitarji Banksyju, čeprav ta uradno še ni potrdil avtorstva. V tokratni seriji je v slike vključil tudi dele ulične opreme, denimo avtobusno postajo, odpadajoče dele zidu ali zabojnike za smeti. Prav zaradi tega so morali že dan po nastanku enega od grafitov odstraniti, saj je »čoln«, ki je bil sestavni del kompozicije, zapiral pretočnost kanala in so se komunalni delavci zbali, da bi ob močnem deževju povzročil poplave. cr