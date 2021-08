Tone Partljič: Ljudje z Otoka (Beletrina, 2021) V zbirko novel Ljudje z Otoka je Tone Partljič ujel življenje prebivalcev majhnega jadranskega otoka, kjer že 35 let počitnikuje. Njegovi junaki, na otoku jih je skozi leta vedno manj, so se že precej postarali, zunaj turistične sezone, ko se pretvorijo v natakarje, kuharje in taksiste, pa so pogosto osamljeni. V boju za obstanek na otoku so si jih prilaščale različne države, menjavali so se uradni jeziki, a njihovo življenje so zaznamovala predvsem odhajanja in vračanja v iskanju zaslužka.

Anders Roslund: Tok-tok (Mladinska knjiga, 2021) Se spomnite nagrajenega kriminalnega romana Tri sekunde, ki ga je švedski pisatelj Anders Roslund napisal v tandemu z Börgejem Hellströmom? Pripoved Tok-tok je naslednja v seriji krimičev z inšpektorjem Ewertom Grensom, ki mora nujno zaščititi pred 17 leti preživelo deklico, ki so jo poslali v program za zaščito prič, zdaj pa je njeno življenje spet ogroženo. Sočasno v stockholmskem podzemlju nekdo pobija tihotapce orožja in Ewert spet sreča starega sodelavca Pieta. Prevod Tina Stanek.

Nina Medved (ur.): Skozi parket bodo zrasle cvetlice (MKUD Ivan Cankar, 2021) Na II. gimnaziji Maribor že desetletja gojijo literarno dejavnost, rezultati dijaške aktivnosti pa se vsako leto manifestirajo v zborniku. Letošnji nosi naslov Skozi parket bodo zrasle cvetlice in prinaša poezijo, celo haikuje, in prozo dobrega ducata mladih avtoric, ki ubesedujejo predvsem zanje ključne intimne teme in življenjske izkušnje. Zbornik je uredila njihova mentorica Nina Medved, likovno ga je opremila Daja Jöbstl.

Maja Vehar, Peter Mikša: Obmejni trikotnik (Znanstvena založba FF UNI LJ, 2021) Zgodovinarja Maja Vehar in Peter Mikša v monografiji Obmejni trikotnik predstavljata del okupacijske meje med Italijo in Nemčijo od idrijsko-žirovskega območja do Polhograjskega hribovja. Na način, dostopen najširšemu bralstvu, pripovedujeta podobno vojnega časa, s pomočjo pričevanj o življenju ob takratni meji pa se med drugim lotita takratnih represivnih ukrepov in posledic, ki so jih ti prinesli v vsakdanjik tamkajšnjih ljudi. Delo sta opremila s fotografskim gradivom in zemljevidi.