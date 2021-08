Andrej Hauptman je zapustil mesto selektorja kolesarske reprezentance Slovenije

Po štirih letih in pol (februarja 2017 je prevzel položaj) se Andrej Hauptman po številnih uspehih poslavlja kot selektor slovenske kolesarske reprezentance. Informacija je za zdaj neuradna, a so nam jo za Dnevnik potrdili številni posamezniki, ki so močno povezani s slovenskim cestnim kolesarstvom.