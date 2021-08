Poljska koalicijska vlada je v sredo razpadla, potem ko je premier Mateusz Morawiecki iz nje izključil njenega dosedanjega podpredsednika Jaroslawa Gowina, sicer voditelja stranke Sporazum, ki ima 12 poslancev (v Sejmu je 460 poslancev). Obtožil ga je, da spodkopava zaupanje v vlado. Morawiecki je pri tem mislil na Gowinovo nasprotovanje medijskemu zakonu, s katerim hoče vladna stranka Zakon in pravičnost (PiS), ki ji premier pripada, onemogočiti do vlade kritično televizijo TVN ali ji vsaj zamenjati lastnika. Proti temu medijskemu zakonu potekajo zadnje dni v kar 80 poljskih mestih protesti.

Gowinova stranka je predstavljala zmerni del sicer izrazito konservativne vladne koalicije, v kateri ima z malo manj kot 200 poslanci daleč največjo težo stranka Jaroslawa Kaczynskega Zakon in pravičnost (PiS). Do torka je vlada PiS lahko računala na 232 od 460 poslancev Sejma. Odhod Gowinove stranke iz vlade pomeni konec vladne večine in politično negotovost v času, ko so odnosi z EU še naprej napeti, z ZDA, ki so že dolgo tradicionalni zaveznik Poljske, pa se slabšajo.

Napad na neodvisno televizijo izbil vladnemu sodu dno

Odstavitev desnosredinskega Gowina ni presenečenje glede na to, da so bili odnosi med njim in ultrakonservativnim Kaczynskim, ki je tudi podpredsednik vlade, a jo dejansko vodi, vedno zelo slabi. V zadnjem času pa so se še zaostrili, ker je Gowin nasprotoval davčni reformi, ki jo je zagovarjal PiS in ki bi prizadela mala podjetja, katerih lastniki in zaposleni predstavljajo glavno volilno telo Gowinove stranke.

Glavni razlog za dokončen razdor pa je nov medijski zakon stranke PiS, po katerem na Poljskem noben medij ne sme imeti več kot 49 odstotkov kapitala, ki ni iz EU. Morawiecki trdi, da se bo na ta način preprečilo, da bi lahko Rusi, Kitajci ali arabske države kupovale poljske medije. A očitno je glavna tarča tega zakona neodvisna televizija TVN, katere lastnik je ameriška mreža Discovery. TVN, ki bi s tem zakonom morala prenehati oddajati ali pa bi vsaj zamenjala lastnika, je kritična do vlade in tudi glavni tekmec javne televizije, ki je pravi propagandni stroj stranke PiS. »Ta zakon krši svobodo medijev,« pravi Gowin, »in vodi v konflikt z ZDA, ki so naš najpomembnejši zaveznik na področju obrambe.«