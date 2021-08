Zaradi za Britanijo, britansko politiko in pravosodje sramotilne usode petdesetletnega Juliana Assangea, ki ostaja v zaporu na Otoku, čeprav je prestal zaporno kazen za kršenje britanske zakonodaje že maja lani, se je pred londonskim visokim sodiščem zbralo veliko privržencev avstralskega ustanovitelja Wikileaksa. Med njimi je bil nekdanji vodja laburistov Jeremy Corbyn, ki je ZDA pozval, naj »dajo mir in pustijo Assangeu na prostost«.

Resnica boli, ker je z Zahoda Assangea je opisal kot nekoga, ki bi ga Zahod v drugačni državi in drugačnem svetu razglašal za heroja zaradi razkrivanja resnic nekje drugje. »Novinarji vsepovsod po svetu razkrivajo resnice. Julian ni drugačen v tem pogledu razen v tem, ker je razkril resnice, ki so vir zadrege za administracijo ZDA, posebno zaradi navdušenja za odhajanje v vojne v preteklih letih,« je Corbyn prepričljivo opisal, zakaj je Assange še vedno v britanskem zaporu in zdaj v večji nevarnosti, kot je bil, da ga bodo Britanci izročili ZDA. Tam ga čaka obtožnica z osemnajstimi točkami, med katerimi je najnevarnejša ta, da se je polastil ameriških obrambnih skrivnosti in jih razkril, ko je njegova spletna stran Wikileaks objavila več sto tisoč zaupnih ameriških dokumentov, povezanih z vojnama v Afganistanu in Iraku.

Družinska skrivnost Visoko sodišče je včeraj obravnavalo pritožbo ZDA na razsodbo okrožnega sodišča, razglašeno januarja letos, ko je sodnica Vanessa Baraitser blokirala Assangeevo izročitev ZDA zaradi nevarnosti, da bi zaradi svojega duševnega stanja v ameriškem zaporu naredil samomor. Ključno za to razsodbo je bilo pričanje profesorja Michaela Kopelmana, vodje oddelka za nevropsihiatrijo na londonski državni raziskovalni univerzi King's College. Odvetniki ameriškega tožilstva so dosegli začetni uspeh s prizivom, da je profesor Kopelman zavajal okrožno sodišče, ker je vedel, da ima Assange skrivno družino, ki jo je ustvaril, medtem ko je imel politično zatočišče na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, pa tega ni omenil v svoji oceni Assangeevega duševnega stanja. Marca 2020 je prišlo na dan, da ima Assange razmerje s članico svoje odvetniške skupine, zdaj 38-letno Stello Morris, ki je švedska in španska državljanka. Pa tudi, da imata dva otroka, sinova, zdaj stara širi in dve leti in pol. Oba sta se rodila, ko je bil Assange na ekvadorskem veleposlaništvu. Vanj se je zaradi strahu pred izročitvijo ZDA zatekel junija 2012. Aprila 2019, ko so mu Ekvadorci odpovedali gostoljubje, ga je na veleposlaništvu aretirala britanska policija. Maja 2019 so ga obsodili na petdeset tednov zaporne kazni zaradi kršenja pogojev varščine.