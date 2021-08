Italijanski teniški najstnik Jannik Sinner piše zgodovino. Pri 19 letih je postal najmlajši zmagovalec turnirja ATP serije 500, potem ko je bil minuli konec tedna najboljši v Washingtonu. Na zmagoviti poti je Sinner izgubil niz le v finalu proti Američanu Mackenzieju McDonaldu, sicer pa je brez izgubljenega niza po vrsti nadigral Finca Emila Ruusuvuorija ter Američane Sebastiana Kordo, Steva Johnsona in Jensona Brooksbyja. Kot 24. igralec sveta je bil Italijan v ameriški metropoli peti nosilec, na najnovejši svetovni lestvici pa se je povzpel na 15. mesto in trka na vrata elitne deseterice.

Italijan, velik občudovalec nogometnega kluba Milan, je svoj izjemen teniški talent potrdil predlani, ko se je po številnih zmagah na turnirjih serije challenger preselil na najmočnejše turnirje. Da je zmagovalec po duši, je dokazal na sklepnem turnirju najboljše osmerice mladih igralcev v Milanu, kjer so mu organizatorji kot domačinu namenili neposredno povabilo na turnir. Sinner se je oddolžil z zmago proti uveljavljenim tekmecem. Odličen konec leta je prenesel v leto 2020, ko se je prebil med najboljših 40 na svetu ter osvojil prvo lovoriko ATP. Njegova teniška vzornika sta Švicar Roger Federer in Srb Novak Đoković.

Mlajša kot Italijan sta turnir v Washingtonu, ki služi kot priprava na zadnji turnir največje četverice v New Yorku, osvojila Andy Roddick (2001) in Argentinec Juan Martin del Potro (2008). Toda moško profesionalno teniško združenje ATP je uvedlo nova pravila največjih turnirjev leta 2009, ko je turnirje na svetu razvrstilo po višini nagradnega sklada in številu osvojenih točk. Pred tem je Jannik Sinner osvojil dva turnirja serije ATP, in sicer lani v Bolgariji in januarja letos v Avstraliji.

Nad njim bedi Piatti

Italijanski čudežni deček je nadgradil rezultate letos, ko je začel sezono s turnirsko zmago v Avstraliji. Na prvem turnirju največje četverice v Melbournu je v tesnem dvoboju v petih nizih v 2. krogu priznal premoč 12. nosilcu Kanadčanu Denisu Šapovalovu. Odlično formo je prenesel na spomladanski turnir serije masters 1000 v Miamiju, kjer se je senzacionalno prebil v finale, v katerem pa je moral priznati premoč Poljaku Hubertu Hurkaczu. Kako strokovni in načrtovani so koraki izjemnega italijanskega talenta, kaže njegova najožja podpora. Pri 13 letih je postal njegov trener Riccardo Piatti, ki ima veliko zaslug tudi za sijajne uspehe Novaka Đokovića in Miloša Raonića. Piatti je še vedno prvi trener Jannika Sinnerja, drugi pa je Andrea Volpini. V najožji ekipi sta ob Sinnerju še fizioterapevt Claudio Zamaglia in kondicijski trener Dalibor Sirola.

»Če povem po pravici, me motijo označbe, da sem najmlajši zmagovalec določene zvrsti turnirjev ali česar koli drugega. Bistvo športnih tekmovanj je, da lahko potrdijo trdo delo. Moja kariera gre v zadnjih mesecih po načrtih. A sem kljub temu doživel nekaj bolečih porazov. Takšen je pač šport,« odgovarja Jannik Sinner, ki je v Washingtonu pokazal razkošen talent potrpežljivosti. V finalu je namreč v deseti in dvanajsti igri na servis tekmeca zapravil kar deset priložnosti za niz. Medtem ko bi številni najstniki obupali, je Sinner ostal vztrajen in izkoristil enajsto žogico. »Veliko se lahko naučim od finalnega dvoboja. Morda je navzven delovalo, da se tekmec bolje znajde v odločilnih točkah. Govoril sem si, da moram vztrajati in si priigrati novo priložnost. Izteklo se je srečno,« je ostal skromen Južni Tirolec, ki ima stalno bivališče prijavljeno v Monte Carlu.