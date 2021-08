Drži, vsi avtoritarni režimi so vredni slehernega obsojanja, ne moremo pa vseh totalitarnih ideologij dvajsetega stoletja kar tako zmetati v isti koš, kajti samo ena od njih si je zadala za cilj iztrebljenje drugih ras, med njimi tudi slovanske, in to je bil nacizem. Ko Olaj poskuša relativizirati te stvari, je to precej podobno sprenevedanju, ki si ga je nedavno privoščil neonacist Urban Purgar, sicer zastopnik Društva za promocijo tradicionalnih vrednot. Spomnimo, Purgar je na omrežju twitter (večkrat) zapisal, da je Adolf Hitler heroj. Ko se je nanj končno usul plaz javnih obsodb, se je začel izmikati, češ da je s tem zapisom želel zgolj opozoriti na nesprejemljivost vseh avtoritarnih režimov. Na to pa že ne bomo nasedli.

Spoštovani, če res obsojate nacizem, potem pojasnite naslednje stvari:

1. Zakaj ste na omrežju twitter sledili neonacističnima skupinama Rumeni jopiči in Narodni blok? (Pojasnilo javnosti: Olaj je začel slediti neonacistom na twitterju lani, ko je bil še v pokoju. O tem je prvi poročal družbeni analitik Domen Savič na svojem spletnem portalu The L Files; naslov članka je Sovraštvo na čelu slovenske policije, objavljen pa je bil 29. januarja. Dodatno pojasnilo: 9. julija sem sekretarju za nacionalno varnost Žanu Mahniču poslal novinarsko vprašanje, naj pojasni svoje osebno poznanstvo oziroma prijateljevanje s soustanoviteljema omenjenega Društva za promocijo tradicionalnih vrednot, Žigo Bauerjem in Žanom Žalcem. Mahnič tega ni želel komentirati. Neuradna informacija, ki sem jo prejel tik za tem, je navajala, da je moje vprašanje povzročilo nemalo nelagodja v kabinetu predsednika vlade. V ozadju so se začele odvijati stvari, ki so potrjevale to informacijo, jih pa tu ne morem navesti zaradi zaščite virov. Lahko pa povem, da je 14. julija Olaj nehal slediti neonacistom na twitterju. Ne trdim, da sta prav ti dve zadevi nujno povezani, mi je pa njuno kronološko sosledje precej pomenljivo.)

2. Zakaj menite, da so petkove protivladne demonstracije dejansko protesti proti demokraciji in slovenstvu? Naj vas podučim: petkovi shodi so v osnovi protesti proti korupciji, avtoritarnemu načinu vodenja te vlade, napadom na medije in kulturo in proti uničevanju naše narave. Ali se zavedate, da ste s širjenjem teze o »protidemokratičnih in protislovenskih protestih« v očitnem sozvočju s stališči neonacistične skupine Rumeni jopiči?

3. Pojasnite, prosim, javnosti še svojo tezo o raznarodovanju Slovenije. Ali se zavedate, da je ta vaša teza skladna z neonacistično teorijo zarote »velike zamenjave«, po kateri naj bi si evropske liberalne elite (poudarek je, seveda, na judovskih elitah) prizadevale za zamenjavo belih Evropejcev s temnopoltimi tujci in z drugimi kulturami? Zakaj čutite potrebo, da se morate javno strinjati z norveškim neonacističnim teroristom Andersom Breivikom?

Ni nama treba diskutirati o neonacizmu kot takšnem. Moje osebno prepričanje je, da podpirate konkretno slovenske neonaciste. To ste (ponavljam – v mojih očeh) dokazali s tem, ko ste sankcionirali policiste, ker so 25. junija odstranili pripadnike Rumenih jopičev s Prešernovega trga. Vi trdite, da ste odredili nadzor nad policisti, ker »je bil v javnosti izražen dvom o ukrepanju policije«. Kje? A v Demokraciji in na Nova24TV? Dajte, no. Slovenska obveščevalno-varnostna agencija je v letošnjem tajnem poročilu o delu in finančnem poslovanju ugotovila, da sta se neonacistični skupini Blood&Honour Slovenia in Narodni blok organizirali v Rumene jopiče kot protiutež petkovim protestom. Že od samega začetka ti neonacisti provocirajo z jasnim namenom, ta pa je zanetiti nasilje – tako kot so ga že 30. novembra 2012 na vseslovenski vstaji na Trgu republike v Ljubljani.

Moje temeljno prepričanje je, da želite s sankcioniranjem policistov vnesti strah v njihove vrste, da naslednjič ne bodo odločno ukrepali proti neonacistom, kar posledično, seveda, povečuje možnost izbruha nasilja. Tako bosta lahko vaša šefa, s tem mislim na Janeza Janšo in Aleša Hojsa, tulila o nasilnih levičarskih protestnikih in dalje razpredala o svinjah.

Sklicujete se na omenjeno evropsko resolucijo iz leta 2009, ni mi pa znano, da ste kadar koli konkretno obsodili ali se vsaj distancirali od sovraštva in nezakonitega početja slovenskih neonacistov. Še več. Kot nekdo, ki pozna njihovo interno komunikacijo, vam lahko povem, da vas imajo neonacisti za svojega človeka, tako kot so pred leti imeli za svojega človeka Damirja Črnčeca, ko je ta vodil Sovo. Niti najmanjše naključje ni, da je v obeh primerih vlado vodil omenjeni Janša. Skratka – nehajte se sprenevedati in pustite na miru evropske resolucije.

Baje bova oba kmalu pričala pred parlamentarno komisijo za nadzor nad obveščevalno-varnostnimi službami. Se veselim.

Erik Valenčič, svobodni novinar