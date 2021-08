Nepreslišano: Simon Kardum, direktor Centra urbane kulture Kino Šiška

Težko je slediti domišljiji slovenske vlade in strokovni skupini, ki se ukvarja s covidom. To je ena najhujših napak naših oblasti, da ne znajo napovedovati. Pa nočem reči, da morajo biti preroki, ampak da imajo jasno semaforizacijo. Da dajo vnaprej okvirne datume, kaj in kako se zgodi. Ne pa da objavijo v Uradnem listu in začne neko pravilo veljati čez noč. To smo doživeli tudi pred kratkim, ko je začelo veljati novo pravilo, ki nalaga organizatorjem dogodkov preverjanje pogoja PCT. Ne samo da je to dodatno oteževanje produkcije, tudi finančno, ampak je tudi odganjanje občinstva in je zakonsko sporno.