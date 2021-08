Ker je novo šolsko leto pred vrati in ker se bo tega groznega dejstva prej ali slej (verjetneje slej) zavedla tudi Simona Kustec, vas, drage bralke in bralci, prosimo za majhno uslugo. Če kdor koli od vas slučajno kje sreča ministrico (vemo, malo je možnosti, sploh v okolicah šol in drugih izobraževalnih ustanov), naj ji vendarle da današnji izvod Dnevnika. Morda ji pa prav pride. Dobrotniku, ki bo to storil, bomo kupnino za izvod časopisa z veseljem refundirali.