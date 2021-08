Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je februarja prejel predlog za začetek postopka ugotavljanja diskriminacije zaradi domnevno neprimernih izjav voditeljice oddaje Faktor, ki je bila na televiziji TV3 predvajana 21. januarja. Kot so zapisali pri zagovorniku, je voditeljica s svojimi trditvami ljudi »razvrstila na podlagi njihove osebne okoliščine rase, jih vrednostno razdelila in ob tem podala jasno sporočilo o manjvrednosti temnopoltih ljudi«.

Zagovornik je izjavo voditeljice najprej obravnaval z vidika svobode izražanja po ustavi in Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ti dve določbi varujeta tudi podajanje informacij in idej, ki šokirajo, žalijo in motijo državo oziroma katerikoli del prebivalstva.

»Hud poseg v temeljne pravice nekaterih oseb«

Zagovornik je ocenil, da izjava voditeljice v sklopu oddaje ne uživa varstva po evropski konvenciji, saj »hudo posega v temeljne pravice nekaterih oseb, in sicer v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, pravico do nedotakljivosti telesne in duševne celovitosti in v pravico do varstva pred spodbujanjem neenakopravnosti in nestrpnosti«.

Zagovornik je zato v postopku ugotovil, da vsebina oddaje vsebuje prepovedano javno opravičevanje zapostavljanja in preziranja oseb zaradi osebnih okoliščin in tudi prepovedano opravičevanje idej o prevladi ali večvrednosti osebe ali skupine oseb z določenimi značilnostmi nad tistimi, ki niso člani te skupine. S predvajanjem te oddaje je zato televizija TV3 kršila zakon o varstvu pred diskriminacijo, so zapisali pri zagovorniku.