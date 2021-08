Po besedah generalnega državnega tožilca Draga Škete je ustavno sodišče v ključnem besedilu poudarilo samostojnost in neodvisnost državnih tožilcev. Na vrhovnem državnem tožilstvu to odločitev sprejemajo z veseljem in zadovoljstvom, je generalni državni tožilec povedal v izjavi za medije.

To po njegovih besedah pomeni, da parlamentarne preiskave ne morejo vplivati na odločitve državnih tožilcev na način, da bi pri njih ugotavljali politično odgovornost. Neodvisnost in samostojnost državnih tožilcev sta pomembni zaradi varovanja pravnega reda in zaradi varovanja človekovih pravic, za zagotavljanje nemotenega in poštenega sojenja, je odločbo povzel Šketa.

Obenem je ustavno sodišče po njegovih besedah ocenilo, da državni tožilci niso tak del izvršilne veje oblasti, ki bi bil lahko podvržen političnim oziroma parlamentarnim preiskavam.