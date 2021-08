Gre za zahteve po spremembah, ki jih sam v skladu s statutom Radiotelevizije Slovenija (RTVS) ne more izvajati, je direktorica TVS Natalija Gorščak zapisala v odgovoru na predlog generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha. Slednjega bo programski svet javnega zavoda obravnaval na izredni seji v ponedeljek. »Toda eden temeljev sodobne, neodvisne javne televizije je v tem, da so direktorji in uredniki posameznih področij neodvisni in pri svojih odločitvah, zavezani zgolj strokovnim standardom novinarske stroke,« je poudarila Gorščakova.

Grah Whatmough je osnovno nepoznavanje mej pristojnosti, ki jih ima kot generalni direktor, po njenem opažanju najbolj očitno pokazal, ko je zavrnila podporo njegovemu predlogu za razrešitev Manice Janežič Ambrožič z mesta odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija (TVS). To je po njenih besedah neposredno botrovalo njegovemu predlogu za soglasje k njeni razrešitvi. Kot ugotavlja, predloga torej ni vložil zaradi njenega slabega dela, ampak ravno obratno - zaradi njenega vztrajanja pri visokih strokovnih standardih dela, spoštovanju statuta RTVS in zavzemanju za to, da TVS deluje kot javna televizija.

Gorščakova zavrača očitke

Na očitek o neukrepanju ob domnevno zgodovinsko najnižji gledanosti TV programov je odgovorila, da so trendi vsako leto približno enaki. Sicer pa po njenih besedah štejejo predvsem kumulativni letni podatki in ne podatki po posameznih pasovih spremljanja programa. V času od 20. do 22. ure pa je bila gledanost lani nižja zato, ker januarja in februarja ter maja in junija ni bilo razvedrilnih oddaj. Zaradi epidemije covida-19 in 30. letnice samostojne Slovenije je bilo tudi veliko vsebin, ki za večji del gledalcev niso atraktivne, je navedla. Če bi bilo lani v tem pasu toliko razvedrilnih oddaj kot leto prej, bi bila gledanost primerljiva, je prepričana.

Očitek glede kršitve pravil o pristojnosti na RTVS v povezavi s statutom RTVS v letu 2019 je zavrnila z navedbami, da so bili programski stroški utemeljeni in izkazani, porabljeni pa so bili znotraj oddeljenega proračuna za TVS. Vsi presežki so bili usklajeni z Whatmoughovim predhodnikom Igorjem Kaduncem. Nadzorni svet javnega zavoda, ki mu je predsedoval zdajšnji generalni direktor, je letno poročilo RTVS sprejel februarja lani, je spomnila. Po njenih besedah pa niti revizija ni ugotovila nič spornega v poročilu.

Ob očitku, da je opustila dolžno skrbno ravnanje pri preverjanju pogojev za poslovno sodelovanje z javnim zavodom, pa je spomnila na pravno mnenje iz leta 2017 in ugotovitve protikorupcijske komisije. V skladu z njimi pri poslovnem sodelovanju družbe Sport Media Focus v delni lasti soproga Janežič Ambrožičeve z javnim zavodom ni podlage za resen sum o kršenju določb o nasprotju interesov.