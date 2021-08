Gre za dekorativni del torte, ki je bil del ene od 23 uradnih poročnih tort. Na sladkorni osnovi je narisan kraljevi grb v zlati, rdeči, modri in srebrni barvi. Po poroki so ga podarili Moyi Smith, članici osebja v rezidenci Clarence House. Kos je ohranila tako, da ga je ovila v folijo in spravila v kovinsko škatlo. Na pokrov je napisala opozorilo, da je nujno previdno ravnanje in pripisala datum 29. julij 1981.

Družina Smithove je torto leta 2008 prodala zbiratelju, sedaj pa se je znašla na dražbi. Kos je zase dobil neznani kupec preko spleta iz mesta Leeds na severu Anglije. »Zdi se, da je v povsem enakem dobrem stanju kot, ko je bil prvič prodan, a odsvetujemo njegovo uživanje,« je sporočila britanska dražbena hiša, kjer jih je presenetil odziv in število ljudi, ki so se potegovali za 40 let star kos torte. Največ zanimanja so imeli iz Velike Britanije, ZDA in Bližnjega vzhoda.

Zakon Charlesa in Diane ni trajal dolgo. Narazen sta šla po 11 letih, ločila pa sta se leta 1996. Princesa je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997.