Vlada se je odločila, da bo ICC predala iskane predstavnike, je dejala Mahdijeva po poročanju lokalnih medijev. S tem želi zadostiti pravicam žrtev vojne v Darfurju. Osnutek zakona so že pripravili, ga pa mora ratificirati še svet ministrov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Konflikt v Darfurju je izbruhnil leta 2003 in zahteval okoli 300.000 smrtnih žrtev. Po podatkih Združenih narodov je zaradi spopadov v Darfurju brez strehe nad glavo ostalo 2,5 milijona ljudi.

Baširja so odstavili aprila leta 2019. Na oblast se je povzpel z državnim udarom leta 1989 in je Sudanu vladal z železno roko. ICC ga išče že od leta 2009, ko so izdali priporni nalog. Odločitev o izročitvi so sprejeli v času, ko je na obisku v državi glavni tožilec ICC Karim Khan.

Sudan od protestov vodi tranzicijska civilno-vojaška administracija, ki je obljubila pravico za žrtve zločinov, storjenih v času Baširja. Ta je trenutno v zaporu v Sudanu, kjer prestaja kazen zaradi korupcije in uboja protestnikov.