»Obtoženi je v zameno prejel denarno plačilo v nedoločenem znesku,« je v izjavi zapisalo zvezno tožilstvo, ki je prav tako potrdilo, da je osumljenec dokumente, ki jih je pridobil v okviru svojih poklicnih dejavnosti, vsaj enkrat posredoval predstavniku ruske obveščevalne službe.

Osumljenca so prijeli v torek na podlagi zapornega naloga za prijetje iz 4. avgusta. Vohunil naj bi najmanj od novembra leta 2020. Preiskali so tudi njegov dom in delovno mesto. Aretacija je bila posledica skupne operacije nemških in britanskih oblasti.

Preiskovalni sodnik na zveznem sodišču v Karlsruheju naj bi se še danes odločil, ali naj Britancu odredi pripor, so v izjavi zapisali nemški zvezni tožilci.

V Nemčiji je bilo v zadnjih letih prijetih več ljudi, osumljenih vohunjenja za Rusijo, vendar je prijetje državljana tesne zaveznice zelo nenavadno. Do te aretacije sicer prihaja v obdobju zelo zaostrenih odnosov med Rusijo in Nemčijo na številnih frontah.

Govorec nemškega zunanjega ministrstva Christofer Burger je bil danes kritičen, saj da je vohunjenje s strani tesne zaveznice na nemških tleh nesprejemljivo. »Zaradi tega bomo zelo podrobno spremljali preiskavo tožilstva,« je dodal.