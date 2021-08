»Fenomen slovenskega športa in njegovih uspehov ostaja tudi po Tokiu 2020 nesporen in ponovno v zanimanju svetovne javnosti. Kajti to so zagotovo najuspešnejše poletne olimpijske igre,« je jasen Bogdan Gabrovec, piše Katja Petrovec v novi številki Nedeljskega dnevnika.

Vsi ti uspehi naših športnikov, pet osvojenih medalj, med temi tri zlate. Ta fenomen uspehov slovenskih športnikov, kljub dvema milijonoma prebivalstva, čemu ga pripisujete?

»Čeprav kdaj tarnamo nad sistemom, ki ga imamo, je dober, vzpostavili smo ga v 30 letih, tudi v šolah. Tudi prostočasne dejavnosti se izvajajo na pravi način. Imeli smo zdrav življenjski slog, imamo športne pedagoge, ki so trenerji tudi po klubih, nacionalne panožne športne šole, kjer z usposobljenim kadrom ustvarjamo dobre tekmovalce. Imamo dobro štipendijsko politiko, želim pa si, da država izpelje in sprejme desetletni program. Ker če ti država zmanjša še sredstva, to enostavno ne gre več naprej, ker ne moremo reproducirati toliko svežih moči, da bi zapolnili luknje, ki so nastale. Veslanje je kar usahnilo, plavanje ni več približek temu, kar je bilo. Propada nam že narejena infrastruktura.«

Slovenci smo navdušeni športniki tudi rekreativno. Toliko evforije, kot jo potegne za sabo šport z vsemi navijači, ga nobeno drugo področje. Če bi bilo dovoljeno, bi najbrž bilo v Tokiu veliko Slovencev?

»Zagotovo nekaj tisoč. Kaže, da nas je zgodovina naučila in izučila, da si moramo enostavno vsako stvar priboriti. Vseskozi smo se morali ohranjati kot narod in nacija. Očitno je v nas prava mera uporništva in samoohranitvenega nagona, da naredimo vse in obstanemo kot nacija. Konec koncev pa tudi nismo neumni, nenazadnje smo povsod med prvimi v svetu, tudi v kulturi in znanosti.«

Slovenija in naši športniki so bili med igrami v Tokiu omenjeni v največjih svetovnih mediji. A to je le en učinek vrhunskega športa, kako sploh meriti vse te pozitivne učinke?

»V tem času sem imel na daljavo intervju s priznanim francoskim časopisom. In so me spraševali enako, kako nam uspe ta pozitivna zgodba ob komaj dvema milijonoma prebivalcev. Dobre odnose imamo tudi s Kitajci in ko govoriš s tretjim človekom Kitajske, ki je hkrati minister in predsednik Olimpijskega komiteja, oni so izredno vzhičeni nad Slovenijo, in to upravičeno. Njih je milijarda 380 milijonov, v zimskih športih jih tako ali tako prekašamo za kakšnih 200 odstotkov. Čudijo se, kako je to možno. Kajti nismo dobri le v smučanju ali smučarskih skokih, kjer je manjša konkurenca in manj držav tekmuje, temveč smo v vrhu 25 športov svetovnega formata. Ko se namreč Slovenec za nekaj odloči, kakor mu srce nalaga, potem ponavadi uspe. V nas je neka posebna energija.«

Nadaljevanje v tiskani izdaji ali mobilni aplikaciji Nedeljskega dnevnika.