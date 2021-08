Dvajset minut po vzletu z graškega letališča je včeraj zjutraj manjšemu lahkemu letalu tipa Cherry BX-2 na višini okoli 500 metrov iz še neznanega vzroka odpovedal motor, navedbe lokalne policije navaja časnik Kleine Zeitung. »Nekaj sekund kasneje se je letalo obrnilo na levo, izgubila sva nadzor nad njim ter se začela vrteti proti tlom,« se je kasneje spominjal 38-letni kopilot. S 67-letnim pilotom sta bila namenjena v Portorož. Letalo jima je uspelo stabilizirati, nato pa sta prisilno pristala sredi koruznega polja v bližini logističnega centra pri Wundschuhu nekaj kilometrov stran od Gradza.

V zadnjih metrih vožnje se je letalo prekucnilo na nos, krili pa sta se odtrgali, poroča avstrijski Kleine Zeitung. Moška sta se iz razbitin rešila sama, razen par prask nobeden od njiju ni bil poškodovan. »Z nama so leteli angeli varuhi,« je nekaj ur po nesreči dramatične trenutke opisal kopilot. Pilot, sicer inštruktor letenja, kopilot in še tretji kolega so enajst let staro letalo nabavili šele julija letos. Dvojica je bila po nesreči pretresena, a odločena, da ju to v prihodnosti ne bo odvrnilo od uživanja med oblaki. Razbitine je v nadaljnji pregled prevzela komisija za letalske nesreče, ki bo ugotavljala vzrok za tehnično napako.