»Pozno včeraj so se varnostne sile, ki so se že dneve borile s talibani, znašle pod okrepljenim pritiskom. Talibani so sedaj zavzeli mesto. Obe strani sta utrpeli hude izgube,« je o zavzetju Fajzabada povedal lokalni politik Zabihulah Atik.

Zavzetje mesta so potrdili tudi talibani Gani si medtem želi krepiti moralo v enem največjih mest Afganistana, ki ga že dneve oblegajo talibani. Glede na izjavo iz predsedniške palače bo predsednik preveril splošno varnost na severu. Po pričakovanjih pa bo Gani danes na srečanju z vplivnim lokalnim politikom Ato Mohamedom Nurom in znanim afganistanskim poveljnikom Abdulom Rašidom Dostumom govoril o obrambi mesta. Izguba tega mesta bi predstavljala hud udarec za vlado v Kabulu, pomenila pa bi tudi izgubo nadzora na severu, ki je dolgo veljal za utrdbo protitalibanskih milic.