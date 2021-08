Potrjeno: voda je možen vir okužbe z zajčjo mrzlico

Letos je za zajčjo mrzlico ali tularemijo zbolelo že 27 ljudi. Bakterijo, ki bolezen povzroča, so odkrili v treh zasebnih vodovodih na severnem Primorskem in tako vodo v Sloveniji prvič potrdili kot možen vir okužbe. Epidemiologi zato odsvetujejo pitje vode iz izvirov in studencev v naravi.