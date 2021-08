Bidnova infrastrukturna zmaga

Ameriški predsednik Joe Biden je danes v senatu dosegel pomembno zmago. Z 69 glasovi podpore je bil namreč potrjen eden izmed pomembnejših zakonov, s katerimi namerava Bidnova administracija obnoviti in razširiti prometno infrastrukturo ter doseči preobrazbo države. Infrastrukturni zakon je vreden 1200 milijard dolarjev, predstavlja pa del predsednikovega načrta »Zgradimo nazaj boljše«, s katerim želi po pandemiji covida-19 obnoviti ameriško gospodarstvo.

Že spomladi je Biden predstavil načrt obnove dotrajane ameriške infrastrukture, ki so se ga poskušale lotiti že prejšnje vlade, temu pa je dodal še načrt ustvarjanja novih delovnih mest. Danes potrjeni zakon o infrastrukturnih investicijah je za Bidna pomemben mejnik pri doseganju tega cilja, vendar mora zakonodajo potrditi še predstavniški dom, kjer pa njeno sprejetje kljub tesni večini demokratov še ni zagotovljeno. Veliko progresivno usmerjenih demokratskih kongresnikov je namreč nezadovoljnih z ambicioznostjo zakona.

Za investicije v infrastrukturo, ki je zastarela in ne bi vzdržala podnebnih ekstremov, zakonodaja prinaša dodatnih 550 milijard dolarjev, medtem ko je bilo financiranje drugih projektov v tisoč milijard dolarjev vrednem zakonodajnem paketu že potrjeno. Levji delež omenjenih sredstev bo namenjen za gradnjo cest in mostov (110 milijard). S 73 milijardami nameravajo obnoviti električno omrežje in ga narediti bolj prožnega, da se bo lahko vanj napajalo elektriko iz obnovljivih virov energije. 65 milijard bo namenjenih za vlaganja v širokopasovno internetno infrastrukturo, 50 milijard pa bo šlo za protipoplavno zaščito, obnovo ekosistemov in kibernetsko zaščito. Obnovili in razširili bodo tudi železniško omrežje, letališča in pristanišča. 7,5 milijarde dolarjev bodo namenili še za razširitev omrežja polnilnic za električne avtomobile.

Dolgotrajna pogajanja Pogajanja za sprejetje zakonodaje so med Belo hišo in skupino demokratskih ter republikanskih senatorjev potekala vse od junija. Potrditev zakona je za Bidnovo administracijo dokaz, da je kljub nasprotjem med demokrati in republikanci mogoče doseči soglasje. Kljub temu v mnogih okoljevarstvenih organizacijah kritizirajo doseženi dogovor kot nezadosten, kritike letijo predvsem na močno skrčena sredstva za javni prevoz, polnilne postaje za električne avtomobile in obnovljive vire energije. Denarja za načrtovane infrastrukturne investicije Bidnova administracija ne bo zagotovila z novimi davki, temveč bo glavnina sredstev (205 milijard) zagotovljenih iz sklada za pomoč po pandemiji, ki so ostala neizkoriščena.

Prihaja še socialni sveženj Še večji notranjepolitični napor Bidnovo administracijo čaka pri sprejemanju naslednjega dela predsednikovega načrta »Zgradimo nazaj boljše«, verjetno najpomembnejše zakonodaje v mandatu predsednika. Ta predvideva 3500 milijard dodatnih proračunskih izdatkov za socialo, šolstvo, podporo družinam in boj proti podnebnim spremembam v naslednjih desetih letih. 726 milijard dolarjev bi namenili za predšolsko vzgojo otrok in brezplačno šolanje na javnih univerzah – vsakemu študentu bi omogočili dve leti brezplačnega študija. Ostali programi iz tega socialnega paketa bi vključevali zdravstveno oskrbo starejših na domu in socialno pomoč družinam. Slabih dvesto milijard dolarjev bi namenili tudi za programe zmanjšanja ogljičnega odtisa. Ta paket, ki nosi prstne odtise Bernieja Sandersa, bi financirali z novimi davki, pri čemer demokrati obljubljajo, da ti ne bodo doleteli tistih Američanov, ki na leto zaslužijo manj kot 400.000 dolarjev. Republikanci tej obsežni zakonodaji nasprotujejo, zaradi česar jo bo Bidnova administracija poskušala skozi senat spraviti s posebnim postopkom pomiritve. Zakonodajo bi lahko sprejeli s svojimi 50 glasovi v senatu, a bodo potrebovali tudi odločilen glas podpredsednice ZDA Kamale Harris, ki tudi predseduje senatu.