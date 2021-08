Sindrom globalnega segrevanja

Nemalo zgražanja je pri naših sosedih včeraj sprožila nekdanja slovenska diplomatka Špela Cimerman, ki je na profilu svoje šole za ribolov objavila fotografijo, na kateri pozira z ribo kirnjo, ki se je te dni ne sme loviti. Na to dejstvo so jo opozorili ribiči, potem pa je nekdanja diplomatka pokazala celoten besedni arzenal slovenske diplomacije. Sočno je bilo, verjemite. A to še ni bilo vse. Novinarka nekega hrvaškega portala je z njo opravila pogovor. Milo rečeno – čudaški. Česa vsega naša Špela ni povedala… Da je vojakinja, da je vohunka pri OZN, da ima zdaj črne lase, prej je bila blond, da ima posttravmatski sindrom zaradi bojev v Somaliji in da zato lahko sočno preklinja in podobno. Na koncu pa je hrvaško in našo javnost seznanila s tem, da bo že danes državljanka Hrvaške, da bo kandidirala na prihodnjih volitvah in da jih bo vse aretirala. Koga, je zanimalo novinarko. »Ja, organiziran kriminal!« je zabrusila Cimermanova. Konkretno? Eee, tega pa ni mogla izdati. Saj je tudi kontraobveščevalka…