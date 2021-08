Mislim svoje mesto: Še evropsko zastavo na grad

Dokler je na grajskem stolpu plapolala samo mestna zastava, ki jo je ob državnih praznikih in obiskih tujih državnikov zamenjala državna, je bila podoba ljubljanskega gradu estetsko urejena. Še preden si je državno oblast podredil tisti, ki je že dolgo obljubljal, da bo nekoč nad Ljubljano zavihrala slovenska zastava, pa se je ob mestni pojavila tudi zastava naše države. Zastavi sporočata, da je med mestnim šerifom in tistim, ki se sklicuje na domoljubje, ko krši zakone, prišlo do kompromisa, ki mu ni mar, da se je zaradi tega podrla estetska podoba pogleda na naš grad. Ker je tako kot država tudi njena zastava, ne glede na to, kakršna je, naša, saj kljub vsem njenim napakam boljše nimamo in se bojim, da si je za zdaj niti ne zaslužimo, mi niti na kraj pameti ne pade, da bi se zavzemal za to, da se jo umakne. Sem pa opazil, da na pročeljih hiš skupaj z mestno in državno po navadi plapola in se prepleta tudi zastava Evropske unije. Zato predlagam, da jo kot tretjo dajo tudi na grajski stolp. In to nikakor ne samo iz estetskih razlogov.