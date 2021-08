So glasovi DeSUS koaliciji res zagotovljeni?

Prihodnji torek bosta zasedala izvršni odbor in svet upokojenske stranke. Predsednik stranke Ljubo Jasnič bo na obeh organih preveril podporo svojim stališčem. Še pred tem pa je komentiral morebitne kadrovske spremembe in odgovoril, ali so glasovi DeSUS za vladni predlog o demografskem skladu res zagotovljeni, kot je nedavno v Večeru dejal vodja poslancev NSi Jožef Horvat.