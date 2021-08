Nepreslišano: Zdenko Roter, raziskovalec družbe, religije in politike

Ključno je vprašanje oziroma koncept strankokracije, ki je eksplodirala pri nas. Zanimivo je, da je v času papeža Janeza XXIII. v sklopu razprav o spremembah, ki so potrebne v Cerkvi zaradi sprememb, ki so nastale v svetu, začelo razpadati tudi strankarsko življenje v Italiji. Pojavil se je izraz strankokracija, torej vladavina strank na način, da si prigrabijo tako rekoč vse oblastne institucije in vso oblastno moč. In če je le mogoče, si vse to prigrabi ena sama stranka, kajti s koalicijami so vedno težave. Če že ne gre tako, pa naj bo v navezi le nekaj strank. Potem se začne veliki ples kadrovskih zamenjav. In se zgodi, da po načelu kompetentnosti, ki bi moralo veljati za vse javne funkcionarje – to pomeni sposobnost obvladovanja in vladanja na tistem področju, za katero so izvoljeni – mesta zasedajo neuki, nepoznani ljudje, ki pa so »naši«.