Vreme: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno

Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V sredo bo sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, v Vipavski dolini do 34 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.