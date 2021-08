Na stadionu Windsor Park v Belfastu, kjer bo prostora za 13.000 gledalcev, bo drevi ob 21. uri 46. tekma evropskega superpokala med angleškim Chelseajem, zmagovalcem lige prvakov, in španskim Villarealom, zmagovalcem lige Evropa. Chelsea si je nastop priigral z zmago v finalu lige prvakov v angleškem obračunu proti Manchestru Cityju slovitega trenerja Pepa Guardiole z 1:0 (strelec edinega gola je bil Kai Havertz). Villareal si je pot v Belfast izboril po pravi drami, potem ko je po maratonskem izvajanju 22 enajstmetrovk porazil Manchester United z 11:10. Chelsea bo v superpokalu nastopil petič, zmagal pa je le enkrat. Leta 1998 je premagal Real Madrid, nato pa trikrat zapored izgubil z Atleticom Madrid, Bayernom (po enajstmetrovkah) in Liverpoolom (po enajstmetrovkah). Villareal je v superpokalu prvič.

Favorit je Chelsea, Villareal pa se odlično znajde v vlogi avtsajderja, zato ni samoumevno, da bodo slavili Londončani, za katerimi je mirno poletje. »Ni lepšega kot sezono začeti z evropskim finalom. Zelo spoštujem Villareal in trenerja Unaija Emeryja. Menim, da bi morali evropsko ligo kmalu preimenovati v lovoriko Unai Emery. Je neverjeten. Pričakujem, da se bodo tekme lotili z miselnostjo, da nimajo kaj izgubiti. Mi bomo naredili vse, da osvojimo pokal,« je povedal Nemec na klopi Chelseaja Thomas Tuchel, ki je v London prišel januarja in moštvo v pol leta popeljal do naslova evropskega prvaka. Tuchel ima široko izbiro igralcev, saj jih je bilo na treningih kar 42. Na pripravljalnih tekmah je Chelsea trikrat zmagal (Peterborough, Bournemouth, Arsenal) in enkrat remiziral (Tottenham). Na nobeni izmed prijateljskih tekem niso nastopili zvezdniki Mason Mount, Thiago Silva, Reece James, Ben Chilwell, Cesar Azpilicueta in Jorginho, ki so imeli podaljšano sezono zaradi reprezentančnih obveznosti. Najnovejša okrepitev za 115 milijonov evrov Romelu Lukaku iz milanskega Interja šele prihaja v London, zato še ne bo zaigral.

Povsem drugačno je bilo poletje v vrstah »rumene podmornice«, ki je imela med pripravami veliko težav zaradi odpovedi tekem, poškodb in bolezni. Na šestih pripravljalnih tekmah niso niti enkrat zmagali, po trikrat so remizirali (Leeds, Levante, Lyon) in izgubili (Leicester, Marseille, Valencia). Trener Unai Emery je specialist za evropsko ligo, ki jo je trikrat osvojil s Sevillo in enkrat z Villarealom, neuspešen pa je bil z Arsenalom, v svoji zbirki pa še nima evropskega superpokala. »Ker doslej še nisem osvojil superpokala, je to moja velika želja. Sodeloval sem pri dveh s Sevillo (2014 in 2015, op. p.) in obakrat izgubil. Zmaga v superpokalu bi bila odličen zaključek minule sezone. Znova bi pisali zgodovino in dosegli nekaj čudovitega pred novimi izzivi. Superpokal bo pokazal, česa smo sposobni proti vrhunski ekipi, kot je Chelsea, aktualni evropski prvak in zame najboljša ekipa na svetu,« je tekmeca hvalil 49-letni Unai Emery.