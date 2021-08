V Saberu v Španiji se bo danes začelo evropsko prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v spustu. V šestčlanski slovenski reprezentanci se bodo za kolajne borili kajakaši Simon Oven, Anže Urankar, Tim Novak in Nejc Žnidarčič ter kajakašici Ana Šteblaj in Nika Ozimc.

Med vsemi slovenskimi reprezentanti so bili zaradi pandemije koronavirusa tekmovalci v spustu tisti, ki so najdlje čakali na največja mednarodna tekmovanja. Po septembru 2019, ko je bilo v Španiji svetovno prvenstvo v sprintu na divjih vodah, so se v tekmovalno areno vrnili šele julija letos, kar pomeni, da so bili brez tekem kar 21 mesecev. Na letošnjih tekmah za svetovni pokal so blesteli Ana Šteblaj (zmaga in drugo mesto), Anže Urankar (zmaga in drugo mesto) in Nejc Žnidarčič (dve tretji mesti), kar je dober temelj, da ima slovenska reprezentanca tudi na evropskem prvenstvu visoke cilje.

»Upam na kolajno v sprintu, zato na ekipni tekmi ne bom nastopila, za klasični spust pa smo se dogovorili, da ne bom veslala na polno in tako prihranila moči za sprint. Na tej progi še nisem tekmovala, a so mi povedali, da ni posebej zahtevna, saj je le nekaj valov in ravnine, kar bi mi moralo ustrezati,« pravi mlada kajakašica Ana Šteblaj, ki je debi v članski konkurenci doživela na evropskem prvenstvu predlani v Bovcu.

Na šampionatu na domačih tleh so blesteli slovenski kajakaši in ker lani evropskega prvenstva ni bilo, bodo na letošnjem prvenstvu v Španiji branilci osvojenih kolajn. Žnidarčič je zmagal v sprintu, Oven v klasičnem spustu, v obeh disciplinah je bil Urankar drugi. Kajakaši Oven, Urankar in Novak so bili drugi na ekipni tekmi v klasičnem spustu. Med favoriti za kolajne je Anže Urankar, ki ga ne skrbi pomanjkanje tekem v lanskem letu: »To ne bo ključnega pomena. Nimam občutka, da bi mi kaj manjkalo. Želim narediti dobro vožnjo, saj bo v tem primeru rezultat dober. Ker je že na svetovnih pokalih tekmovala večina najboljših, na evropskem prvenstvu ne pričakujem velikih sprememb.«

Danes bo v Saberu klasični spust posameznikov, v četrtek ekipne tekme v klasičnem spustu, v petek kvalifikacije sprinta, v soboto pa bodo prvenstvo sklenili s finalom sprinta in ekipno tekmo v sprintu.