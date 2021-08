Le kam se bodo poskrili?

Poznate basen o volku, ki se je hotel pred lovci skriti v vasi, a mu nihče ni ponudil zavetja, saj je večini vaščanov že storil kaj žalega? Nanjo se spomnim vsakič, ko izvem za kakšen nov podvig kadrovske politike SDS in njenih podrepnikov. In vsakič se vprašam: le kam se bodo poskrili vsi olaji, grahi, kreki in njim podobni, ko jih ne bo več ščitila prisleparjena veličina princa teme? Za volka se namreč ni dobro končalo.