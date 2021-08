Vse mine in spet smo se prebudili v naši resničnosti. Ne moremo si delati utvar glede črnih napovedi, da se vlada odločno pripravlja na strankarski prevzem naše zadnje »srebrnine«, na politični prevzem javne RTV, javnega zdravstva, na politično podreditev policije… Kako dolgo bomo to še lahko prenašali? Res je zadnji čas za plebiscit, kjer bi se dogovorili, kako naprej iz današnjega stanja, ki je v vseh pogledih slabše kot pred 30 leti, a Janša se boji svojega naroda. Žal imamo zakonodajo, ki omogoča, da se lahko kriminalci izmuznejo sodnim postopkom in pravičnim sodbam, a še vedno »toliko« demokracije, da jim zaradi koristolovcev ne moremo preprečiti zlonamernega vladanja. Kljub vsemu nam referendum o vodah prinaša izkušnje, da združeni nismo nemočni.

Bliža se jesen, narašča število bolnikov s kužnejšo različico delta, vlada pa se ni na epidemijo nič bolj pripravila. Za vse posledice bomo spet krivi državljani, tokrat zato, ker se ne cepimo v zadostni meri. Za zdaj je cepljena približno polovica načrtovanih 80 odstotkov prebivalstva, kljub različnim pristopom oblastnikov, opozicije, zdravnikov, medijev…, da bi nas za cepljenje prepričali. Stanje je »analiziral« direktor NIJZ. Krek prvič: »Zadnja leta so premalo ozaveščali o pomenu cepljenja.« Drži, a »blagor« nam, da so nas zdaj začeli »ozaveščati« Krek, Kacin, Počivalšek in Hojs s svojimi »posebnimi metodami«. Krek drugič: »Zakaj je tako? Ker smo vzhodna Evropa.« Haha. In če je to razlog, ali se ne zaveda, da potem leži NIJZ na najbolj vzhodnem predelu? Saj poznate debato, koliko se jih je pri njih v resnici cepilo?

Predstavljam si, da igrata primarno vlogo pri odločitvi za cepljenje strah in zaupanje, sekundarno nepoznavanje ali poznavanje problematike (kar vodi v ozaveščenost), še za tem pa solidarnost ali sebičnost ter podrejanje ali nasprotovanje avtoriteti (starši, oblast, znanost…). Sama teorija zarote pomeni za laike (določenih osebnostnih lastnosti) izhod iz stiske, novodobno ideologijo: »Nihče mi ne bo ukazoval, naj vnašam v svoje telo cepiva, ki so škodljiva in uničujejo naravno imunost.« Za njene avtorje in šarlatane pa je sredstvo za manipulacijo množic, za ogromen zaslužek, za »sloves« in maščevanje. Ko bi se proticepilci zavedali, kakšno škodo delajo svojim otrokom in zdaj celemu narodu!

Odločujoči bi morali v prvi vrsti graditi zaupanje in manjšati strah, a je vlada s svojo komunikacijo in ukrepi dosegla ravno nasprotno. Še svetovalna skupina ji pri tem ni veliko pomagala zaradi medsebojnih nestrinjanj in izstopov pa zaradi stališč, ki jih je pogosto spreminjala… Ljudje se že po naravi bojimo neznanega, tudi če nismo proticepilci, previdnejši smo pri manj preizkušenih cepivih, zlasti če strokovnjaki še sproti ugotavljajo lastnosti novega virusa in njegovih različic. Zato bi morali vedno znova in bolj intenzivno opogumljati, da imajo tudi ta cepiva enake stranske učinke, tudi dolgoročne, kot vsa druga. Razumljivo se mi še zdi, če mlajši tehtajo morebitne posledice cepljenja in obolenja ter se za cepljenje težko odločijo. Se bodo zaradi solidarnosti? Ne razumem pa starejših, ki jih lahko obolenje resno ali življenjsko ogrozi, in zdravnikov, nekateri celo podpirajo teorijo zarote, ter drugih, ki imajo v svojih rokah usode nemočnih: otrok, bolnikov, prebivalcev domov… Njihovo odklanjanje cepljenja se mi zdi etično sporno.

Naj končam: s cepljenjem smo izkoreninili že različne hude nalezljive bolezni do zdaj. Prisluhnimo stroki in dajmo še covid-19. Zgledujmo se po naših športnikih.

Polona Jamnik, Bled