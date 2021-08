Tajni policijski delavec pod oznako 103 je, potem ko je sodišče ugotovilo njegovo dejansko identiteto, prek video konference pričal s spremenjenim glasom in brez možnosti prepoznave njegovih obraznih potez. Izpovedal je, da je kot policist pod krinko večkrat obiskal klub Marina in tam spoznal različna dekleta.

Policist je navedel, da so dekleta za delo v klubu izvedela od drugih deklet, za "prijavo na delovno mesto" pa so morale poslati elektronsko sporočilo. Če so bile sprejete, pa so morale med drugim vsak mesec na svoje stroške opraviti zdravniški pregled.

Dekleta so morala biti v klubu na razpolago po 12 ur, v nasprotnem primeru so morala o tem obvestiti vodstvo. V konkretnem primeru so eno od deklet odslovili prav zato, ker je prej zapustilo klub. Od vodstva kluba so prav tako dobile navodilo, da morajo za spolne usluge postaviti enotno ceno, in sicer ne manj kot 70 evrov, to pa zato, da ne bi v klub privabljali revnejših strank, je izpovedal policist.

Dekleta so si morala tudi sama plačevati vstopnino v klub. V enem primeru se je dekle pritožilo, ker ji stranka ni plačala, vendar vodstvo kluba tega ni želelo obešati na veliki zvon, da ne bi vmes posegla policija.