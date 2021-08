Za slovenskimi odbojkarji je prvi del priprav, ki so že tradicionalno potekale v Kranjski Gori. Slovenski selektor Alberto Giuliani je za spletno stran Odbojkarske zveze Slovenije (OZS) po včerajšnjem prvem treningu, ki ga je reprezentanca opravila v Ljubljani, povedal, da vse poteka po načrtih.

»Z doslej opravljenim delom sem zelo zadovoljen. Nisem bil sicer zadovoljen s samim začetkom, saj smo se zbrali po mesecu popolnega počitka, kar se nam je preveč poznalo, tako da smo izgubili nekaj dni priprav. A zdaj smo to že nadoknadili in vse skupaj poteka v skladu z mojim načrtom dela. S pripravami, ki jih opravimo v Kranjski Gori, sem vselej zelo zadovoljen. Na voljo nam je namreč vse, kar potrebujemo. Cilj prvih tednov priprav je bil, da igralce dobro telesno pripravimo, posvetili pa smo se tudi individualni tehniki in to nam je uspelo,« je dejal selektor.

Prve tekme najprej na Hrvaškem

Izbrana vrsta se je zdaj preselila v Ljubljano, od koder bo že v četrtek odpotovala v Osijek in tam odigrala tri pripravljalne tekme s Hrvaško. »Pred nami je zelo pomemben del priprav, saj se bomo odslej osredotočali predvsem na našo igro. Čakajo nas tudi prve tekme, najprej na Hrvaškem, potem še v Ukrajini. Skoznje bomo skušali dvigniti našo formo in jo stopnjevati do te ravni, da bomo na evropsko prvenstvo prišli dobro pripravljeni,« je še dodal italijanski strateg na slovenski klopi.

Giuliani ima na pripravah v Ljubljani na voljo 14 odbojkarjev, ki bodo 1. septembra odpotovali v Ostravo, kjer bo potekalo tekmovanje v okviru skupine B letošnjega EP. To so sprejemalci Tine Urnaut, Klemen Čebulj, Žiga Štern in Rok Možič, srednji blokerji Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Sašo Štalekar in Matic Videčnik, korektorja Tonček Štern in Alen Šket, prosta igralca Jani Kovačič in Jan Klobučar ter podajalca Dejan Vinčić in Gregor Ropret, medtem ko se je tretji reprezentančni podajalec Gregor Pernuš že priključil svojemu klubu, ACH Volleyju, in bo selektorju na voljo po potrebi.

Pred odhodom na Češko slovenske odbojkarje med 20. in 22. avgustom čaka še nastop na močnem pripravljalnem turnirju v Ukrajini, na katerem se bodo pomerili z Bolgarijo, Srbijo in Ukrajino.