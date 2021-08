Ob morju in v Vipavski dolini bo zelo toplo že v noči na četrtek, ki bo tropska. Temperatura zraka se ponoči torej ne bo spustila pod 20 stopinj Celzija. Temperaturni rekordi, ki se vrtijo okoli 40 stopinj Celzija, pa ne bodo ogroženi, so za STA povedali na Agenciji za okolje (Arso).

Vročina se bo nekoliko unesla v ponedeljek, ki bo prinesel ohladitev z nevihtami.

V vročih dneh po navedbah vremenoslovcev veljajo splošna zdravstvena priporočila. Tako moramo uživati veliko tekočine in se izogibati večjim fizičnim naporom, so spomnili. Priporočljivo je uživanje lahke hrane, naša oblačila pa naj bodo iz bombaža ali lanu, lahka in zračna ter svetlih barv. Uporabljajmo sončnike in drugo zaščito pred sončnimi žarki.

Opravljanje dejavnosti na prostem priporočajo bodisi zjutraj bodisi pozno zvečer. Če je le mogoče, pa se zadržujemo v okolju, ki toplotno ni obremenjujoče.