V severnoprimorski regiji niso prejeli nobene prijave tularemije v zadnjih tridesetih letih. V tem letu so samo v juniju in juliju zabeležili že 27 primerov tularemije. Glede na izsledke epidemiološkega poizvedovanja, so se oboleli najverjetneje okužili v naseljih v občinah Ajdovščina (Ustje, Višnje, Podkraj), Bovec (Plužna, Soča), Kobarid (Idrsko), Novi Gorici (Trnovo, Vitovlje, Nova Gorica) in Tolminu (Tolminske Ravne, Tolmin, Zadlaz - Čadrg, Zadlaz - Žabče, Podbrdo, Hudajužna).

Pri obolelih so ugotovili različne oblike tularemije. Štirinajst okuženih pa je potrebovalo bolnišnično zdravljenje.

Pojav povezan z mišmi in deževnim majem Pojav tularemije v severnoprimorski regiji na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) povezujejo z množičnim pojavom miši v letošnjem letu in obilnimi padavinami v maju. Dosedanje ugotovitve epidemiološke obravnave nakazujejo, da je bakterija, ki povzroča tularemijo, močno razširjena v naravi. Najpogosteje se z bakterijo Francisella tularensis, ki povzroča tularemijo, okužimo z ugrizom okuženega klopa ali s stikom z okuženo živaljo, vir okužbe pa je lahko tudi onesnažena (pitna) voda. Prisotnost bakterije v vzorcih vode zasebnih vodovodov nakazuje povezavo s pojavom tularemije pri šestih uporabnikih vodovodov. Preiskava za potrditev vzročnosti še ni opravljena, še navaja NIJZ na spletni strani.