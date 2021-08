Mückstein je napovedal, da bodo cepljenje s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu začeli izvajati 17. oktobra. Takrat bo namreč minilo devet mesecev, odkar so prvi ljudje v Avstriji prejeli drugi odmerek cepiva, je pojasnil.

Določene rizične skupine lahko tretji odmerek prejmejo že prej, je povedal. "Obstajajo določene skupine, na primer ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, ki se lahko po dogovoru z zdravnikom cepijo tudi prej," je povedal avstrijski zdravstveni minister.

V slovenski severni sosedi so doslej z najmanj enim odmerkom cepili 60 odstotkov prebivalcev. Po besedah Mücksteina je njihov cilj postopoma povečati precepljenost prebivalstva. Zato je ljudi pozval, naj se cepijo.

Jeseni tretji odmerek tudi v Nemčiji in Franciji

Da bodo jeseni začeli ponujati poživitveni odmerek ranljivi populaciji, zlasti starejšim, so napovedali tudi že v Nemčiji in Franciji. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) na drugi strani to odsvetuje in priporoča, da se cepivo raje uporabi za cepljenje prebivalcev revnejših držav.