V skupini, ki se je danes podala proti Severni Makedoniji, je 43 gasilcev in 9 pripadnikov civilne zaščite, ki bodo skrbeli, da bodo gasilci na terenu varno in učinkovito opravljali svoje naloge. Na območju bodo predvidoma šest dni. V Slovenijo se bodo predvidoma vrnili 17. avgusta.

Sedanja ekipa šteje 48 pripadnikov in 17 vozil. Vozila bodo zdaj ostala v Severni Makedoniji, zamenjala se bo le skupina gasilcev.

Sedanja skupina se z ognjenimi zublji v težkih razmerah bori vsak dan po 12 ur. Delujejo v dveh ekipah - "ko so eni v ognju, si drugi medtem lahko odpočijejo", je pojasnil Marko Adamič, operativni vodja druge odprave. Poudaril je tudi, da morajo paziti tudi na varnost in zdravje gasilcev. Doslej so zabeležili le eno lažjo poškodbo gasilca, ki se je zgodila pri popravilu gasilskega vozila.