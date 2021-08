Ridley Scott prvi prejemnik nagrade beneškega festivala cartier glory

Priznani britanski režiser in producent Ridley Scott bo na 78. mednarodnem festivalu v Benetkah prejel nagrado cartier glory. Nagrada, ki jo bodo letos podelili prvič, je namenjena filmskim ustvarjalcem, ki pomembno prispevajo k filmski industriji. Nagrado mu bodo podelili 10. septembra, pred projekcijo njegovega filma The Last Duel.