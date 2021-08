Moskva se je odločila za uvedbo sankcij proti »ustreznemu številu predstavnikov Velike Britanije, tesno vpletenih v protiruske aktivnosti«, je zapisalo rusko zunanje ministrstvo po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Kdo je na seznamu, niso navedli.

Dodali so, da gre za odziv na britanske sankcije proti ruskim državljanom, uvedene decembra 2020 in aprila 2021 »pod absurdnimi pretvezami«. Britanske oblasti so 22 ljudem iz Rusije, Južne Afrike, Južnega Sudana in več latinskoameriških držav zaradi domnevne vpletenosti v korupcijo zamrznile premoženje in prepovedale vstop v državo.