Schellenberg je bil sprva obsojen »le« na 15 let zapora, a so mu kazen nekaj mesecev kasneje po zaostrovanju odnosov med državama spremenili v usmrtitev. Višje sodišče v pokrajini Liaoning je zdaj to sodbo potrdilo. »Dejstva, ugotovljena na sojenju, so bila jasna, dokazi zanesljivi in zadostni, obsodba je bila pravilna, izrek kazni primeren, postopki sojenja pa v skladu z zakonom,« je sporočilo sodišče.

Kanadski veleposlanik v Pekingu se je na obsodbo že ostro odzval. »Kar najmočneje obsojamo obsodbo in pozivamo Kitajsko, naj Robertu pokaže milost,« je novinarjem dejal veleposlanik Dominic Barton. »Izrazili smo močno nasprotovanje tej kruti in nečloveški kazni,« je dodal.

Odnosi med državama so se začeli zaostrovati decembra 2018, ko je Kanada na podlagi ameriške tiralice aretirala Meng Wanzhou, glavno finančno direktorico kitajskega telekomunikacijskega giganta Huawei. Kitajska se je takoj odzvala z aretacijo dveh Kanadčanov, ki naj bi vohunila v državi.

Zatem so januarja 2019 spremenili še obsodbo Schellenbergu, ker da je bila prvotna kazen 15 let zapora premila. Kanadski premier Justin Trudeau je tedaj izrazil veliko zaskrbljenost, saj da je Kitajska smrtno kazen Schellenbergu izrekla arbitrarno.

Kanada poleg tega še vedno čaka na izrek kazni obema državljanoma, ki so ju prijeli zaradi obtožb vohunjenja. Poslovnežu Michaelu Spavorju in nekdanjemu diplomatu Michaelu Kovrigu so sodili marca, ampak sodba še ni bila objavljena. Kot je povedal kanadski veleposlanik, naj bi bila sodba Spavorju izrečena že v sredo, glede objave sodbe Kovrigu pa ni znano nič.