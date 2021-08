»Danes so se moje sanje uresničile. Košarka mi je v življenju dala ogromno in me popeljala na številne čudovite kraje. Počaščen in vznemirjen sem, da bom ostal v Dallasu kot del Mavericks,« je dejal Dončić za ESPN.

»Predan sem klubu in cenim podporo svojih navijačev,« je še dejal slovenski zvezdnik. Na družbenih omrežjih odmeva tudi njegova izjava, da ob dogovoru za podaljšanje pogodbe z veseljem oznanja, da bo okrepil prizadevanja in osredotočenost na delo v svoji mednarodni neprofitni organizaciji The Luka Dončić Foundation, s katero vrača krajem, ki mu veliko pomenijo – domovini, pa tudi skupnosti v severnem Teksasu. »Ste opazili, da v svoji izjavi ni omenjal zmag, ampak hvaležnost in kako bo pomagal ljudem?,« je zapisala ena od uporabnic twitterja. »Res je nekaj posebnega,« je še pristavila.

O podpisu pogodbe sicer poročajo mediji širom sveta. Hrvaški portal gol.hr ugotavlja, da si bo slovenski košarkarski zvezdni v naslednjih petih letih zgradil pravo bogastvo, o vrtoglavem znesku pa med drugimi poročajo tudi belgijski, francoski, poljski in turški mediji.

Dončić, ki je na minulih olimpijskih igrah Tokio 2020 popeljal Slovenijo do boja za kolajne; na koncu so Slovenci zasedli četrto mesto, je za Dallas igral po pogodbi, ki jo je podpisal kot tretji izbor nabora 2018.

Najmlajši MVP v zgodovini evrolige v sezoni 2017/18, ko je popeljal Real Madrid do naslova, preden je šel na nabor NBA, kjer so ga izbrali Atlanta Hawks. Ti so ga v zameno za Traeja Younga in naslednji izbor v prvem krogu nemudoma poslali v Teksas.

Dončić je minulo sezono v povprečju dosegal po 27,7 točke, 8 skokov in 8,6 podaje na tekmo, ob tem je 47,9-odstotno metal iz igre, 35-odstotno za tri.

Ko je leta 2019 v ligi NBA osvojil naziv novinec leta, je v zadnjih dveh sezonah Dallas popeljal v končnico; obakrat je v prvem krogu izgubil proti Los Angeles Clippers.

Mavericks se niso prebili v drugi krog končnice, odkar so se leta 2011 veselili naslova prvaka.