Čeprav so nogometaši v prvi slovenski ligi odigrali četrti krog, se še ne kažejo realna razmerja med klubi. Le Maribor je v skladu z vlogo favorita zasedel prvo mesto na lestvici, vendar imata prva zasledovalca Koper in Olimpija tekmo manj.

Trener Maribora Simon Rožman je po porazu na derbiju z Olimpijo v Ljubljani uvidel lastno napako, ko je v začetno enajsterico postavil preveč mladih in neizkušenih igralcev, saj posojena Žan Vipotnik v Gorici in Nino Žugelj v Bravu v lanski sezoni nista bila člana udarnih enajsteric, zato je bilo iluzorno pričakovati, da bosta konkurenčna na večnem derbiju. V Radomljah je bil prevetren mariborski napad z Aljošo Matkom in Rokom Sirkom učinkovit, kar je pri navijačih obudilo upanje, da so rešili enega glavnih problemov zasedbe. V obrambi težava ostajajo prekinitve, saj je proti Radomljam znova prejela zadetek po prostem strelu. Radomlje so tudi proti Mariboru pokazale, da bodo veliko bolj konkurenčne kot ob prvih dveh poskusih v prvi ligi. Doživele so prvi poraz, ki je povezan tudi s tem, da jih tekmeci vse bolje poznajo, potem ko so z remijema presenetili Bravo in Olimpijo ter premagali Aluminij.

Olimpija, ki je še vedno ekipa v nastajanju, je v Sežani potrdila zmago z derbija proti Mariboru. Ljubljančani so v zelo povprečni igri tokrat pokazali močan značaj ekipe, saj zasedba z igralci z vseh vetrov po prejetem zadetku ni razpadla, ampak je po zaostanku zmogla popoln preobrat za zasluženo zmago. Centralni branilec Djordje Crnomarković, za katerega so mnogi dvomili, da je njegov nakup takšen maček v žaklju, kot sta Dino Šephar in Sava Petrov, je v zgolj štirih minutah prehodil pot od osmoljenca (avtogol) do junaka (izenačujoči zadetek). Zelo dober vtis je ob debiju v zelenem dresu pustil 19-letni napadalec Lamine Tall iz Senegala, eden izmed 23 igralcev, ki jih je novi trener Jose Mourinho odpustil po prihodu na klop Rome, saj je zelo močan in odločen v zračnih dvobojih ter hiter na zelenici. Djalo Aldair iz tekme v tekmo potrjuje, da je dobra okrepitev, saj je najboljši igralec začetka sezone, medtem ko je Almedin Ziljkić še malo dolžnika, saj občasno s svojimi potezami daje vtis, da podcenjuje slovensko ligo. Svojo raven igre bo moral dvigniti kapetan Timi Max Elšnik, ki je z neodgovornim pristopom v prvem polčasu zastreljal enajstmetrovko.

Razočaranji sta Celje, ki je poleti za okrepitve zapravilo milijon evrov, in državna prvakinja Mura. Mladi igralci, ki so jih zvabili v Celje, so si na veselje staršev napolnili žepe, na igrišču pa delujejo raztreseno in trenutno še niso zasedba z moštvenim duhom. Branilci naslova državnega prvaka so na štirih tekmah osvojili le dve točki ter s tem izenačili neslaven rekord Maribora in Celja, ki po osvojiti lovorike nista zmagala na prvih štirih tekmah v novi sezoni. Prekmurci plačujejo davek igranja na dveh frontah in nimajo nadomestila po odhodu reprezentanta Nina Koutra, vendar so predstave na igrišču boljše od izkupička le dveh točk. Četa Anteja Šimundže je na zadnjih treh tekmah zapravila vodstvo, kar nakazuje na pomanjkanje zbranosti v obrambnih nalogah.