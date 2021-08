Medtem ko je večina olimpijcev že zapustila Tokio, kjer so v minulih dveh tednih potekale olimpijske igre, japonski premier Jošihide Suga doživlja številne kritike. »Prisilna izvedba olimpijskih iger je zaznamovala globoko nezaupanje in delitev v družbi,« je med drugim v uvodniku zapisal dnevnik Asahi Šimbun, eden od partnerjev iger. Japonce v naslednjih tednih čaka nov velik organizacijski zalogaj, saj bo Tokio od 24. avgusta do 5. septembra gostil paraolimpijske igre.

Slovenijo bo v Tokiu predstavljalo sedem športnikov v šestih panogah. Zaradi omejitev pri kvotah in strogih norm je ekipa številčno majhna, je pa nekakšna mešanica izkušenih večkratnih udeležencev teh tekmovanj ter novincev, ki doslej še niso izkusili paraolimpijskih tekmovanj. Slovenijo je na pot z izbranimi besedami pospremil japonski veleposlanik v Sloveniji Hiromiči Macušima: »Slovenskim športnikom želim vso srečo na igrah. Olimpijske igre v Tokiu so se končale, zdaj ste na vrsti vi. Spremljal sem slovensko olimpijsko ekipo in me je navdušila. Prepričan sem, da boste tudi vi navdušili Slovenijo.«

Večina slovenskih športnikov se je na igre uvrstila prek kvalifikacij ali z doseženimi normami, nekateri pa tudi s posebnimi vabili prirediteljev. Na igrah bodo nastopili strelca Franček Gorazd Tiršek in Franc Pinter, atlet Henrik Plank, kolesar Anej Doplihar, plavalec Tim Žnidaršič Svenšek, namiznoteniški igralec Luka Trtnik ter lokostrelec Dejan Fabčič. Prav slednji, ki bo na igrah nastopil že tretjič, a še v tretji športni panogi, bo na slovesnem odprtju nosil slovensko zastavo. Kot so poudarili na včerajšnji predstavitvi v Ljubljani, so takšno odločitev v slovenski reprezentanci sprejeli tudi kot zahvalo za prispevek zdravniške stroke v boju s koronavirusom, saj je Fabčič po poklicu zdravnik.

»To je ekipa izkušenih in tistih, ki nekako vstopajo. Prepričan sem, da bodo eni in drugi znali potegniti pozitivne lastnosti, mlajši se bodo naučili prevzeti odgovornost in dobili osredotočenost starejših, pridobili pa tudi izkušnje in videli, kakšni pritiski so na tako velikih tekmovanjih. Športnikom želim veliko uspeha, vemo, da je težko že priti na igre,« je športnike pospremil predsednik krovne Zveze za šport invalidov – Paralimpijskega komiteja Damijan Lazar.

Slovensko delegacijo bo v Tokiu vodil Boro Štrumbelj. Zaveda se, da bodo igre posebne in nenavadne v številnih pogledih. »Gremo proti Tokiu s pozitivnimi mislimi in navdušeni nad dosežki olimpijcev. Upamo, da se bomo vsaj približali njihovim dosežkom. Pokazali smo, da znamo biti združeni, upamo na čim boljše dosežke. Te igre bodo res drugačne, olimpijske pa so pokazale, da se jih da organizirati varno. Organizacija bo potekala nemoteno, na športnikih je, da pokažejo, kaj znajo,« je dejal vodja odprave na Japonskem.

Med najizkušenejšimi na igrah bo strelec Franc Pinter. »Športniki se moramo pripraviti za rezultat, ki naj bi ga naredili na največjem tekmovanju. Jaz bom nekakšen veteran na svojih osmih paraolimpijskih igrah, a če bo sreča na tekmi, tudi rezultat ne bo izostal,« je napovedal Pinter. Zaveda se, da bodo njegove osme igre še posebej zahtevne: »Koronavirus je vse izničil, lani sem bil zelo dobro pripravljen, letos pozimi sem to še držal. Zdaj se je mogoče malo podrlo, a upam, da bom v teh 14 dneh še nekaj dobil. Športniki smo zato, da zastopamo Slovenijo in dosežemo najboljši izid.«