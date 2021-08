Avtocestna policija: Niso kot v Hitri in drzni, so pa blizu

Na predrzne voznike, ki se ne držijo pravil, na slovenskih avtocestah zadnje mesece preži avtocestna policija. Njihove osnovne naloge so zagotavljanje večje varnosti in pretočnosti prometa, obravnava prometnih nesreč ter pregon in kaznovanje hudih prekrškarjev.