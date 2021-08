Za sestanek iz Ljubljane v Bruselj in nazaj v treh dneh

Slovenija v drugi polovici leta predseduje Svetu EU, ob tem pa je njena letalska povezanost s svetom na eni najnižjih točk. Pomanjkanje neposrednih letalskih povezav slabi turizem in poslovno povezovanje. Za let iz Ljubljane na sestanek v Bruselj in nazaj lahko porabite tudi tri dni.