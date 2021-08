Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pri stanovalcih, ki so bili na vrhuncu drugega vala epidemije zaradi okužbe nameščeni v rdečih conah in so potrebovali poseben režim zdravljenja in zdravstvene nege, zavrača uvrstitev v najvišjo kategorijo zdravstvene nege, so včeraj opozorili v združenju. Ti stanovalci so zaradi starosti in pridruženih bolezni potrebovali številne zdravstvene storitve, kot so priprava in dovajanje kisika, zdravil, infuzij in injekcij, redno spremljanje vitalnih funkcij, preventiva pri prenosu okužb, vključno s pomočjo pri higieni rok in nameščanju maske, ter pomoč pri hranjenju zaradi motenj požiranja.

Izpostavili so še, da so že pred epidemijo domovi za starejše za 14-dnevno oskrbo najzahtevnejših bolnikov prek ZZZS in oskrbnin skupno prejeli približno 1680 evrov, kar je po njihovem mnogo manj, kot prejmejo bolnišnice.

Kot so navedli v izjavi za javnost, je ZZZS v poletnih mesecih v posamičnih domovih za starejše začel izvajati redne finančno-medicinske nadzore, v katerih preverjajo izključno primere stanovalcev, ki so bili oktobra, novembra in decembra lani zaradi okužbe z novim koronavirusom uvrščeni v najvišjo, četrto stopnjo zdravstvene nege. Domovom tako po njihovem »grozi, da bodo od ZZZS prejeli več kot trikrat manj sredstev, kot jim pripada«.

Po podatkih ZZZS je bila lani povprečna cena za tretjo stopnjo zahtevnosti zdravstvene nege v domovih za starejše 21,33 evra na dan, najvišje stopnje zdravstvene nege pa 75,17 evra na dan. Glede na splošni dogovor za letošnje leto se je cena tretje stopnje zahtevnosti zdravstvene nege dvignila na 24,21 evra na dan, za najdražjo stopnjo zdravstvene nege pa na 75,82 evra na dan.