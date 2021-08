Trgi, se zdi, so to rast že vračunali v cene delnic. Odziv je bil precej mlačen, usmeril se je predvsem na pričakovanja podjetij za prihajajoča četrtletja. Ta pa so bila v primerjavi z objavljenimi rezultati bolj previdna in odražajo negotovost, ki je prisotna v svetu. Tehnološka podjetja vidijo z odpiranjem gospodarstev umiritev rasti, a trendi rasti v e-trgovini, digitalizacija, avtomatizacija, razvoj umetne inteligence in še mnogo drugih ostajajo. Zato panoga kljub visokim vrednotenjem ostaja privlačna za vlagatelje. Inflacija se zdi, da bo najbolj prizadela podjetja iz panoge osnovnih potrošnih dobrin, saj največje multinacionalke s področja prehrambnih in gospodinjskih izdelkov vse bolj opozarjajo, da pričakujejo upad marž. Cene vhodnih surovin rastejo hitreje kot njihove končne cene. Na drugem koncu so izdelki široke potrošnje oz. trajnih dobrin, kamor spadajo tudi luksuzne dobrine in avtomobili. Prihranjeni denar skozi pandemijo še naprej drvi v te izdelke, kar rezultira tudi v pomanjkanju polprevodnikov in drugih logističnih izzivih. Materiali, surovine in energija so po visoki rasti cen materialov uredili bilance in sredstva namesto za nove projekte namenjajo za visoke dividende ter odkupe lastnih delnic. To za zdaj drži cene materialov in energentov na visokih nivojih in s tem obljublja nadaljevanje dobrega poslovanja podjetij. Industrijska podjetja, vsaj tista, ki imajo opraviti s »prehodi v zeleno«, ostajajo ljubljenci vlagateljev in bodo verjetno ostala še nekaj časa, saj se veliki infrastrukturni plani kot odgovor na pandemijo in okoljske izzive niti še niso dobro začeli. ZDA so tako ravno v finišu sprejemanja 1000 milijard težkega paketa revitalizacije. Na drugi strani je poslovanje družb iz segmenta oskrbe podobno zelo dobro in boljše od pričakovanj, a tu vlagatelji ostajajo zelo zadržani, kar ustvarja naložbene priložnosti. Finančni sektor kljub dobrim rezultatom, dobri kapitalski strukturi v bilanci in lepim dividendam, ki jih končno lahko zopet izplačujejo brez omejitev, ostaja ujetnik ugibanja o bodočih obrestnih merah. Dokler bodo te ostale zelo nizke, bodo tudi delnice iz tega segmenta težko premagovale celoten trg. A bliža se konec avgusta, ko tradicionalen sestanek centralnih bankirjev v Jackson Holu v ZDA lahko morebiti prinese spremembe v retoriki centralnih bank. Pričakovanja so sicer zadržana, a presenečenja so vseeno mogoča. Pregled panog zaključujemo z zdravstvom, kjer so rezultati dobri, podobno tudi napovedi, a vlagatelji razen redkih izjem ostajajo zadržani, zaradi česar ta panoga ostaja med najbolj privlačnimi. Vrednotenja so med najnižjimi, demografski in socioekonomski trendi pa zelo naklonjeni.

Pregleda ne moremo zaključiti brez omembe Kitajske. Žal je centralna oblast močno načela zaupanje vlagateljev v kitajske delnice, zaradi česar so ti po odprodaji delnic kitajskih podjetij postali previdnejši. Položaj ostaja, opisan z moderno besedo, zelo fluiden, saj se dnevno spreminja komunikacija partije, oblasti in regulatorja iz negativne v pozitivno in nazaj. Žal se gospodarska vojna z neizvolitvijo Trumpa ni končala, ampak je postala le malo bolj subtilna. ZDA še naprej počnejo vse, da bi zamejile rastočo kitajsko moč, tragikomično pa jim pri tem pomagajo tudi kitajske oblasti same z zelo čudnim načinom sprejemanja odločitev. Za konec bi se vsem bralcem zahvalil za »potrpežljivost« pri branju mojih kolumn, saj sem v tem formatu z vami stotič, že od avgusta 2012. A brez skrbi, jaz in moji sodelavci bomo še naprej delili z vami pogled Generali Investments na dogajanja na kapitalskih trgih.