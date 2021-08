Zelenico Muzejske ploščadi Metelkova bo ob večerih ponovno polnil festival Poletje na platnu in med platnicami. Že četrtič sta namreč moči združila pisarna Ljubljane, Unescovega mesta literature in Slovenska kinoteka, ki želita spomniti na najboljše povezave med literarno in filmsko umetnostjo, tokrat z osredotočenostjo na takšne in drugačne filmske družine. Filmske projekcije – vstop je prost – bodo spremljali predavanja in živahne debate, odmori pa bodo namenjeni obisku pop-up filmske knjigarne.

Kako se v filmih pojavljajo knjige Obešenjaška uspešnica režiserja Wesa Andersona o nenavadnem odraščanju otrok Etheline in Royala Tenenbauma, ki se po ločitvi staršev težko spoprijemajo z realnostjo, navdušuje tudi ob vsakem vnovičnem ogledu. A še pred Veličastnimi Tenenbaumi (2001), ki bodo nocoj nastopili na velikem platnu, bo dogajanje v letnem kinu zagnal pogovor o tem, kako se v filmih pojavljajo knjige, kaj prebirajo literarni liki in zakaj je lik pisatelja tako pogost. Z Veroniko Šoster se bosta pogovarjala urednik Aljoša Harlamov in kritik Muanis Sinanović. Jutrišnji večer bo pripadel enemu največjih romanopiscev 20. stoletja, ameriškemu nobelovcu Johnu Steinbecku (1902–1968). Literarno zapuščino avtorja del Vzhodno od raja, Zablodeli avtobus in Nebeški pašniki bo predstavila publicistka Mojca Pišek, sledila pa bo projekcija filma Sadovi jeze, ki ga je po Steinbeckovem istoimenskem romanu leta 1940 posnel John Ford. Četrtek bo namenjen pogovoru o tem, ali nam Deleuzova klasifikacija filmskih podob še lahko pomaga pri razumevanju sodobnega filma; debatirali bodo Jelka Kernev Štrajn, Stojan Pelko in Darko Štrajn. Odgovore bodo iskali tudi s pomočjo ene največjih filmskih mojstrovin – Potovanja v Tokio (1953) Jasudžira Ozuja.

So dom lahko tudi ljudje? Za otroško druženje z literaturo bo čas v petek, s pomočjo svoje knjige Ljubo doma se bo Maša Ogrizek z mladimi pogovarjala o pomenu doma, selitvah in tem, ali dom poleg prostorov nemara sestavljamo tudi ljudje. Razmisleke bo podkrepil ogled lutkovnega animiranega filma Bučko (Claude Barras) o devetletnem Ikarju, ki se mora preseliti v mladinski dom, v katerem živijo tudi drugi otroci brez staršev. Sobota bo postregla s filmom Velika riba (2003), v katerem nas režiser Tim Burton popelje na domišljijsko popotovanje med epskimi pripovedkami in intimno zgodbo o družinski dinamiki; posnel ga je po ganljivem istoimenskem romanu Daniela Wallacea. Zaključna nedeljska projekcija bo pripadla celovečercu Življenje je sladko (1990) britanskega režiserja Mika Leigha. Potopi se – ne brez britanskega humorja – v življenje predmestne gospodinje, žene in matere, ki se ukvarja s prodajo otroških oblačil, podpira moža in skrbi za svoji najstniški dvojčici, od katerih je ena že zaposlena, drugo pa muči anoreksija.