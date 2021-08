Zakaj drago postane še dražje

Čeprav bo nadgradnja centralne čistilne naprave v Zalogu končana šele jeseni leta 2023, je že zdaj jasno, da bo Mestno občino Ljubljana ta projekt stal precej več, kot so sprva mislili. Pogodba, ki jo je občina konec leta 2017 sklenila z Rikom in njegovim francoskim partnerjem OTV, je težka 39,5 milijona evrov brez davka na dodano vrednost, dokumenti pa razkrivajo, da bo občina morala plačati še okoli 11 milijonov evrov več. Mimogrede spomnimo, da je nadzorni odbor občine, ki nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občine, že zaradi prvotne pogodbene cene mrščil čelo. Po prvotni oceni občine bi namreč nadgradnja čistilne naprave stala okoli 20,4 milijona evrov brez davka.