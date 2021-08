Plačajmo jih, samo da nehajo delati

Slovenska vlada ima v grobem dva tipa ministrov: tako imenovano predatorsko linijo (Janša, Hojs, Počivalšek, Šircelj, Simoniti, Vizjak…) in ono drugo, tako imenovano telebajsek linijo, ki jo zastopajo Simona Kustec, Matej Tonin, Janez Cigler Kralj, Janez Poklukar, Jernej Vrtovec, Boštjan Koritnik, Marjan Dikaučič… Slednji so ljudje, ki se blago smehljajo, zato se zdi, da blago mislijo. V resnici z blagimi nasmeški ubogljivo povzročajo natančno enako škodo kot njihova nadrejena plenilska kasta: zaprtje šol in privatizacija šolstva, nakup tankov, s katerimi se bomo odpeljali na varno, ko bo svet eksplodiral od onesnaženja, privatizacija socialnovarstvene mreže, zdravstvenega sistema in blagajne, skrivanje podatka o prejšnjih službah, kar pomeni, da ne moremo preveriti Dikaučičevega konflikta interesov…